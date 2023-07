Nuova area parcheggi all’ingresso di Alghero

ALGHERO – Questa mattina l’apertura al pubblico del secondo lotto dell’area parcheggi di Via Barraccu con Via Vittorio Emanuele e Via Mazzini.

L’ultimazione di quest’area parcheggi restituisce ad Alghero uno spazio abbandonato per troppo tempo, con un’opera di grande importanza e funzionalità in una zona nevralgica della città.

“Procediamo ora con il completamento del progetto con il terzo ed ultimo lotto che vedrà la realizzazione di una rotatoria in via XX Settembre incrocio con via Barraccu, per fornire maggiore viabilità e scorrevolezza in una zona nodale della città”, così il sindaco Mario Comoci,

“Quest’opera è stata resa possibile dalle risorse stanziate dall’Amministrazione comunale per circa un milione di euro i quali, tramite un emendamento dell’Onorevole Marco Tedde, ci sono stati restituiti dalla Regione. La somma precedentemente stanziata verrà perciò dedicata alla realizzazione di opere di asfaltatura delle vie cittadine a partire da autunno”

“Voglio sottolineare che le opere sono state eseguite da un’impresa algherese che ha consegnato i lavori con quasi un mese di anticipo insieme agli uffici del servizio Lavori Pubblici, guidati dall’assessore Antonello Peru”.