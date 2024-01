Nuoro, evade dai domiciliari: arrestato dalla Polizia

NUORO – Gli agenti della Squadra Volanti di Nuoro hanno dato esecuzione all’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. di Nuoro nei confronti di un ventenne che negli ultimi mesi si è reso protagonista della commissione di molteplici reati, quali rapine, danneggiamenti, minacce, resistenza, porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere.

Il soggetto era già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari poiché in data 11 gennaio u.s. era stato arrestato in flagranza di reato dal personale della Squadra Volanti della Questura di Nuoro in quanto, armato di un grosso bastone, si era reso responsabile di una di una rapina ai danni di un esercizio commerciale del centro città.

Dopo l’esecuzione degli arresti domiciliari, lo stesso soggetto si era reso irreperibile agli ultimi controlli della Polizia, facendo scattare le ricerche in tutta la città. Dopo meno di 48 ore le ricerche hanno dato il loro esito e l’uomo è stato individuato dagli uomini delle “volanti” che lo hanno nuovamente tratto in arresto.

All’esito dell’attività, dunque, il G.I.P. ha disposto l’aggravamento della misura e il giovane è stato tradotto in carcere. Il procedimento penale nei confronti dell’indagato è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e la sua effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in suo favore.