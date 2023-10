Non solo jazz, riparte la rassegna al Poco Loco: ospiti Big Mama

ALGHERO – Ad Alghero prende il via la terza edizione di Non solo Jazz, la rassegna ideata e organizzata dell’associazione culturale Bayou Club Events e dal Poco Loco. Non c’è 2 senza 3, anche in musica: la prima edizione di Non solo Jazz si è tenuta nel 2019 e la seconda lo scorso anno dopo lo stop forzato del Covid.

Gli organizzatori sono due realtà molto affermate nel panorama musicale regionale. Tra le attività di Bayou Club Events sicuramente la più conosciuta è Jazzalguer, festival jazz dal richiamo internazionale, ma l’associazione realizza tanti altri eventi di qualità come quello tenutosi a Barumini due settimane fa in collaborazione con le Città Creative dell’Unesco. Il Poco Loco è uno dei live club più importanti in tutta la Sardegna che negli anni ha ospitato musicisti di fama internazionale: Enrico Rava, Stefano Bollani e recentemente Samara Joy vincitrice l’anno scorso degli Grammy Award, giusto per citarne qualcuno.

L’onore di dare il via all’edizione 2023-2024 spetta ai Big Mama, che venerdì 20 ottobre porteranno in scena il loro spettacolo dedicato alla musica dance internazionale al femminile: 6 elementi, 2 voci femminili che creano un’energia senza precedenti e un repertorio che ripercorre la storia delle autrici dance più importanti al mondo.

La programmazione della terza edizione Non solo Jazz prevede un appuntamento al mese, il prossimo vedrà protagonisti i Queen In Rock, il tributo ai Queen che sta spopolando in tutt’Italia e non solo.

Il concerto dei Big Mama è in programma per venerdì 20 ottobre, inizio alle ore 22:00, l’ingresso ha il costo di 10 euro e si può prenotare chiamando il numero 079.983604.