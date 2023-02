Nomina Cucca, tutti contro la scelta di Solinas: “Deve darci una spiegazione”

CAGLIARI – Non solo la questione delle indagini, ma anche le scelte politiche stanno creando diversi problemi al Governatore Solinas. In particolare la nomina di Giuseppe Luigi Cucca a segretario generale della Regione. A non fare troppi giri di parole, dalle pagina della Nuova Sardegna di oggi, è il capogruppo del partito di Solinas in Regione ovvero Franco Mulas del Psd’Az. “Come sempre ancora una scelta di cui non sapevamo nulla, proprio zero. Giuseppe Luigi è un amico, ma non vuole dire nulla. La scelta ha creato problemi con le persone che ci hanno sostenuto. Spero che il presidente abbia ponderato per bene quello che ha fatto. E badi bene, qui non si discute il ruolo di Giuseppe Luigi Cucca, del quale ho la massima stima. Ma di certo per il ruolo più alto della riforma che abbiamo pensato e voluto, magari poteva essere scelto qualcuno che fosse più vicino a noi”.

“La gente non ha capito. Chi mastica un po’ di politica può fare un ragionamento, ipotizzare qualcosa. Se fosse stata condivisa l’avremmo anche potuta spiegare. Ma così trovare giustificazioni non è semplice. Ferma restando la stima per Giuseppe Luigi, che questo sia chiaro. Io non sono stato informato, eppure sono il capogruppo del Psd’Az. Ripeto, c’è molto malcontento da parte dei nostri elettori. Forse questa cosa andava spiegata”. Sulla stessa lunghezza d’onda sono anche le dichiarazioni di Forza Italia e del deputato e coordinatore della Lega Giagoni che “disconosce” tale nomina.