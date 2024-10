“Noi siamo 8 anni che ci lamentiamo, bene i lavori al PalaManchia”

ALGHERO – “Anche oggi abbiamo giocato a Usini alle 14, non vi dico i sacrifici dei ragazzi, scuola, lavoro e anche la pazienza dei genitori, però mi viene da ridere: poco fa’ leggo sulla situazione del PalaManchia”; cosi i dirigente della Futsal Alghero calcio a 5 riguardo la situazione degli spazi sportivi e in particolare il lavori e la gestione della palestra da La Cunetta e continua “forse molti o tutti quelli che stanno nel Consiglio Comunale non ricordano che ci lamentiamo da ben 8 anni…perché le strutture non sono idonee, ora che stanno preparando il ritorno a casa per noi del Futsal, tutti a lamentarsi .. la memoria è corta” e ancora “quindi porteremo pazienza, sperando che si finisca presto , ricordo anche senza lavori ,noi saremo spariti… Magari qualcuno esultava, ma siamo duri a morire”.