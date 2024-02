Nobento sempre in crescita, orgoglio sardo da record

ALGHERO – Nobento Spa, azienda di produzione di serramenti situata nella zona industriale di San Marco ad Alghero, negli ultimi anni ha consolidato la sua crescita a livello nazionale, affermandosi tra i top player del mercato. Tra le più importanti aziende che operano nel settore, Nobento è l’unica collocata in Sardegna, ciò è motivo di grande orgoglio per l’Amministratore Unico Andrea Alessandrini.

Nobento non è soltanto un’azienda orgogliosamente sarda fatta di tante persone che ogni giorno si sentono fiere di portare un pezzetto di Sardegna in ogni luogo d’Italia, ma è anche un’azienda da record e il 2023 è stato un anno particolarmente significativo. I record produttivi di Nobento. Durante il 2023, Nobento ha realizzato circa 100 mila finestre che hanno lasciato l’isola su 1300 camion. Per realizzare questo impressionante volume, sono state utilizzate 3 milioni di viti e oltre 660 mila barre che se allineate corrisponderebbero a più di 3.500 chilometri.

Nobento è anche tra le più grandi vetrerie d’Italia con 200 mila mq di vetri prodotti nel solo anno 2023, una quantità tale da poter coprire una superficie equivalente a 28 campi da calcio. I record nel Welfare. La grandezza di Nobento non si ferma alla sua produzione con numeri eccezionali. L’azienda ha dimostrato un grande impegno nel welfare a beneficio dei collaboratori e nelle tante iniziative di sviluppo del territorio. L’anno scorso la mensa interna all’azienda ha erogato più di 83 mila pasti gratuiti e sono stati avviati percorsi formativi con le scuole del territorio coinvolgendo circa 1000 studenti in progetti di alternanza scuola lavoro, tirocinio e formazione in azienda.

Nobento e la solidarietà. Il grande impegno sociale di Nobento è rappresentato da collaborazioni con almeno 15 associazioni di volontariato nazionali e locali, tra queste la collaborazione con AVIS ha portato a donare 42.250 ml di sangue raccolto in azienda. Altra importante iniziativa di volontariato attivata nei punti vendita aziendali aperti al pubblico, è la costituzione di un Punto Viola, ovvero un luogo aperto e con personale formato ad accogliere e indirizzare le donne vittime di violenza; le donne che cercano supporto possono trovare il Punto Viola Nobento all’interno del sito dell’associazione donnexstrada.org.

Nobento: una leadership riconosciuta. A conferma di un anno da record, il Sole24Ore a novembre 2023 ha conferito il titolo di Azienda Leader della Crescita a Nobento, con la seguente motivazione “Nobento è tra le 500 aziende che si sono confermate con una grande crescita sia in termini di fatturato che di impatto nell’ambito green e digitale”.

Il 2023 è stato un anno di risultati straordinari per Nobento, nonostante nell’estate dello stesso anno abbia subito importanti attacchi mediatici che l’hanno definita “bomba sociale”. La Nobento ha saputo dimostrare ancora una volta che è possibile ottenere successo industriale e allo stesso tempo generare un impatto positivo sulla comunità e sui propri collaboratori.