No alle scorie, una battaglia per la vita

ALGHERO – “Ciclicamente si ripresenta il problema dello stoccaggio delle scorie radioattive, un problema di fronte al quale assistiamo all’assenza di una pianificazione sicura e a lungo termine, che investe non solo il nostro Paese, ma la pressoché totalità delle nazioni mondiali, eccezion fatta per la Finlandia (l’unica ad aver individuato una soluzione sostenibile)”. Così il consigliere comunale Alberto Bamonti riguardo la questione dele scorie nucleari.

“Oggi si ritorna a parlare della nostra terra come possibile destinazione, domani sarà la volta di un’altra regione, ma la verità è che il nostro Paese non ha aree sicure per l’immagazzinamento, ne impianti di trattamento, e a questo si aggiungono elevatissimi costi di mantenimento delle scorie esistenti. È inutile cercare il capro espiatorio nel governo di turno, oppure augurarsi che il sito di stoccaggio ricada n un’altra regione, perchè tutto questo non farà che rimandare il problema, senza prospettare la minima soluzione. Non è una battaglia per una coccarda in più sulla casacca politica, è la battaglia per la vita, lo dobbiamo ai nostri figli, nipoti e a tutte le generazioni future”.

“Mi rivolgo indistintamente a tutti i nostri rappresentanti in Regione e in Parlamento, affinché portino coralmente nelle sedi governative la richiesta di sospensione immediata della comoda politica dello stoccaggio dei rifiuti in aree idonee, a favore di una scelta che guardi alla scienza, alla ricerca e allo sviluppo di tecnologie per il trattamento. La ferma volontà di affrontare il problema, unitamente ad uno sforzo congiunto da parte delle nazioni industrializzate e tecnologicamente avanzate, non potrà che portare risultati concreti a tutela dell’ambiente e della vita”.