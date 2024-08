No al ritorno del Marino all’Asl, Centrodestra: “Mulas convochi la Commissione”

ALGHERO – Non c’è pace per la sanità algherese. Dopo anni di incontri, comitati, consigli comunali, aperti o meno, commissioni, note stampa, etc, pare essere sempre “punto e a capo”. Anzi, forse, peggio vista la recente questione del Marino che, come un pacco postale, passa da un ente all’altro senza che pare esserci una seria regia e visione atta a connettere lo sviluppo e le istanze del territorio anche alle necessità sanitarie, oltre che a quelle legate ai servizi, viabilità, strutture ricettive, intrattenimento, litorali, urbanistica e tanto altro. Restando sul tema principale, sono tutte le opposizioni di matrice Centrodestra a chiedere al presidente Mulas di convocare una nuova commissione, questa volta direttamente all’ospedale Regina Margherita, al fine di “stoppare” il suo, giudicato negativamente, ma previsto dalla riforma della Giunta Regionale di sinistra, ritorno all’Asl.

“Premesso

Avuto notizia della approvazione in data 21.8. c.a, da parte della Giunta Todde del DL dal

titolo “Disposizioni urgenti di adeguamento dell’assetto organizzativo ed istituzionale

del sistema sanitario regionale. Modifiche alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24.

Che l’art. 6 comma 3, testualmente prevede: “Il comma 3 dell’articolo 18 è sostituito dal

seguente:

“3. Ai fini del rispetto dei requisiti e degli standard necessari al mantenimento dei DEA di I

livello in capo al Presidio ospedaliero di Alghero-Ozieri, e con l’obiettivo di garantire una

governance complessiva unitaria dell’assistenza ospedaliera, sanitaria e socio-sanitaria nel

distretto di Alghero, il plesso ospedaliero “Ospedale Marino Regina Margherita” di Alghero è

trasferito, con decorrenza dal 1 gennaio 2025, dall’Azienda ospedaliero-universitaria di

Sassari all’Azienda socio-sanitaria locale n. 1 di Sassari”

Che una decisione di tale entità, come denunciato dai Comitati della Salute Algheresi,

potrebbe compromettere l’operatività dell’ospedale Marino di Alghero, oggi a pieno regime;

Che noti esponenti dell’attuale maggioranza, tra cui il Segretario cittadino del PD e

assessore Bilancio, avevano smentito tale possibilità considerandola destituita di

fondamento e altri si sono detti dubbiosi;

Considerato che una decisione simile, incidendo sui livelli di offerta sanitarie del distretto

sanitario di Alghero, abbisogni di una discussione in Consiglio comunale dove è stata

depositato un OdG con oggetto proprio il paventato trasferimento in parola;

Che tuttavia, nelle more della discussione in Consiglio regionale, è necessario affrontare il

tema in Commissione consiliare competente;

Tutto ciò premesso

I sottoelencati Consiglieri comunali chiedono al Presidente della Commissione consiliare

Sanità, Christian Mulas, la convocazione, con carattere di urgenza entro i prossimi 7 gg, di

una seduta di Commissione da svolgersi preferibilmente negli spazi dell’Ospedale Marino

medesimo, alla presenza del Sindaco e con il coinvolgimento del DG Aou, dei direttori dei

reparti e delle strutture sanitarie ivi operanti e di ogni altro soggetto che il presidente

ritenesse utile audire”.

Firmato dai capigruppo consigliari di Centrodestra