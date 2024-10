“No al campo boe? Ma dove era Frateli d’Italia negli ultimi 5 anni, siamo all’assurdo”

ALGHERO – “Prosegue senza sosta l’infaticabile lavoro di mistificazione della realtà portato avanti a gruppi alterni (per sembrare un “orda” anziché pochi attivisti disperati) dall’ex MAGGIORANZA del comune di Alghero. Questa volta nel mirino c’è finito il parco di Porto Conte, con il nuovo consiglio di amministrazione, e il progetto di “posizionamento BOE” che già tanto aveva fatto discutere. Anche questa volta dobbiamo ripeterci: chi erano fino a IERI i componenti del Consiglio di Amministrazione del Parco? A quale partito di CENTRODESTRA appartenevano? Chi ha proposto e avviato questi progetti? Chi è l’autore (colpevole!) del misfatto? E che dire, della accurata e precisa nota stampa di Maria Antonietta Alivesi, diffusa dalle maggiori testate giornalistiche locali, sulla distribuzione dei 198.000 euro stanziati dalla Regione per ristorare i pescatori, che per quasi la metà dell’importo sono stati spesi con altre motivazioni e causali??? Anche questa colpa dei nuovi consiglieri del Parco? Speriamo ora in un approfondimento della vicenda che, se non verrà chiarita completamente, dovrà necessariamente passare perlomeno da una attenta verifica amministrativa e contabile. Ripeteremo fino allo sfinimento: maggioranza e opposizione si confrontino democraticamente per il bene della città di Alghero senza chiusure, demagogismo e bugie…la città vi giudicherà severamente!”

Il Coord. Orizzonte Comune Alghero