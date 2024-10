“Maggioranza senza Orizzonte Comune, non sa cosa fare per allungare la stagione”

ALGHERO – “La maggioranza monca di una forza politica importante come Orizzonte Comune e visibilmente stramata, confonde il significato del termine “saccenza” con quello di programma, progetti e obbiettivi politici. Dimostrando, in aggiunta, intolleranza e nervosismo verso le opposizioni che svolgono il compito loro affidato dagli elettori. Abbiamo solo riproposto i temi della nostra campagna elettorale e del nostro programma. Temi che il programma della coalizione Campo larghissimo non poteva contenere, anche perché era del tutto asfittico e redatto frettolosamente. Riteniamo non sia saggio puntare all’allungamento della stagione limitandosi a chiedere più voli. Per attrarre flussi turistici nei mesi di bassa stagione bisogna organizzare eventi culturali, musicali, sportivi, rassegne enogastronomiche con caratteristiche identitarie e eventi congressuali. E nell’attesa, che non sarà breve, di realizzazione di un palazzetto dello sport della capienza di 2.000 posti, che possa contenere questi eventi, bisogna prendere in locazione un “Palatenda” modulare da 1.500 posti da collocare vicino al Palacongressi. Tesi, questa, che trova vasti consensi nella coalizione del Campo larghissimo. Tutto ciò avviando un dialogo fitto e costruttivo col Consorzio Riviera del Corallo, con gli operatori, con i Centri Commerciali naturali, con le Borgate, con i Quartieri e con il Distretto rurale. Altro tema della nostra campagna elettorale, oggi riproposto, è la valorizzazione in chiave di attrattori turistici e di investitori dei nostri talenti artistici e creativi. Questi temi li riproporremo, nell’interesse dei cittadini e di un territorio che ha necessità di crescere nonostante le manifestazioni di gretta intolleranza politica”

Gruppo consiliare di Forza Italia