“Nessuno è disposto ad assistere passivamente al declino”

ALGHERO – “Le dimissioni del presidente della Rete Metropolitana, il sindaco di Sassari Nanni Campus,

condiviso con gli altri sette sindaci della Rete, è stato il primo atto forte di un rappresentate delle

istituzioni del nord Sardegna volto a rimarcare che nessuno di noi è disposto ad assistere

passivamente al declino di questo territorio. Altrettanto significativo è stato l’intervento del

commissario della Provincia di Sassari Pietrino Fois, che nei giorni successivi ha ripreso il tema

sottolineando che il disagio riguarda complessivamente il nord dell’isola e oltre, nessuno escluso.

Sia Campus che Fois, interpretando il sentire comune di sindaci, organizzazioni economiche e

sociali e intere comunità indicano la volontà di attivare il confronto, e non lo scontro, sui temi

portanti che stanno determinando gli scompensi interni all’isola che limitano, inoltre, la

competitività rispetto agli altri territori italiani ed europei. Tutti noi siamo convinti che sia

necessario trovare, o ritrovare, unità fra istituzioni locali, regionali e statali per affrontare con

successo i nodi che oggi impediscono un equilibrato sviluppo della Sardegna che non può avere

due velocità, pena una deriva che in tal caso sarebbe inevitabilmente conflittuale e fortemente

negativa per tutti.

I temi sono due, e sono strettamente connessi fra loro. Quello dell’assetto istituzionale e quello

della programmazione e delle risorse.

L’assetto istituzionale vive ormai da troppo tempo in mezzo ad un guado che non si riesce ad

attraversare e sta danneggiando fortemente la stessa credibilità delle istituzioni intermedie, per le

quali da anni ormai non viene esercitato il diritto democratico del voto popolare. La coesistenza

fra Provincia commissariata e, nonostante questo, in grado costruire un rapporto positivo e di

coesione con tutte le realtà istituzionali, economiche e sociali e Rete Metropolitana, invenzione

tutta sarda quasi surreale, senza struttura amministrativa, senza competenze e funzioni reali, con

poche risorse e poi, soprattutto, senza alcuna dignità costituzionale, è la rappresentazione

migliore del pasticcio del quale parliamo. Sappiamo cosa ha portato a questa incredibile e

pericolosa confusione, ma adesso è l’ora di uscire dal guado, di dare gambe alla Città

Metropolitana svolgendo tutti i passaggi indicati, di dare gambe alla Provincia della Gallura, di

restituire, insomma, un normale assetto istituzionale, relativamente agli enti intermedi, non solo al

nord dell’isola ma a tutta la Sardegna. Confidiamo nella definizione dell’assetto istituzionale nella

proposta che conterrà il prossimo collegato alla finanziaria della Regione, come anticipato

dall’assessore Salaris che indicherà il percorso per giungere al risultato che auspichiamo.

Naturalmente si dovrà esprimere il Consiglio Regionale che siamo certi vorrà chiudere una volta

per tutte questa vicenda, sentendo e condividendo col territorio il dettato normativo.

Il secondo tema, quello della programmazione e delle risorse, è naturalmente condizionato da

questa, diciamo così, incertezza istituzionale e ha visto sinora la impossibilità di essere partecipi

della stagione appena avviata del settennato 21/27 dei fondi europei in particolare del PON Metro,

dei fondi del PNRR, entrambi destinati alle città metropolitane. Questo è dunque il tema da

affrontare nell’immediato, ovvero la partecipazione alla programmazione di queste irripetibili

opportunità legate alla programmazione di fondi, perse le quali il divario interno ed esterno di parti

dell’isola rispetto ad altre aumenterà sempre, incrementando quelle “due velocità” così evidenti

già adesso. La Regione col sostegno di tutti gli attori del territorio, istituzionali economici e sociali,

deve vincere la battaglia del riconoscimento da parte dello Stato del nuovo assetto istituzionale

che, seppur non ancora operativo, è stabilito dalla legge regionale, riconosciuta peraltro legittima

dalla Suprema Corte.

In sintesi questi sono i temi sui quali non ci sono e non ci possono essere divisioni. L’unità del

territorio, che va ben oltre i confini del così detto nord Sardegna, si è concretamente consolidata

ormai da tempo, ed è bene citare alcuni momenti nei quali si è anche visivamente realizzata: la

nascita del TIPS, il tavolo delle istituzioni e delle parti sociali; a Nule il 7 dicembre 2021 con la

sottoscrizione del “Patto per lo sviluppo della Provincia di Sassari”; sul tema della chimica verde a

Porto Torres; a Sassari e ad Alghero sulla continuità territoriale e sulla difesa del diritto alla

mobilità; sul disagio sociale e la profonda crisi che investe il Goceano in occasione dell’attentato

subito dal sindaco di Bono Michele Solinas.

Abbiamo una piattaforma condivisa di azioni e progetti che devono essere realizzati che

riguardano il completamento di fondamentali infrastrutture legate ai collegamenti interni, azioni di

rilancio dei territori più svantaggiati ed isolati, interventi infrastrutturali su porto e aeroporto,

definizioni di misure per il rilancio competitivo delle aree industriali. Potremmo continuare ma

avremo modo nei prossimi giorni di entrare sempre di più nel dettaglio.

Per concludere utilizzando quanto dichiarato da Pietrino Fois che richiama giustamente ad unità

ed ad azioni comuni, ….”Sia chiaro, noi non siamo contro la Regione o il Governo. O meglio,

chiediamo a Cagliari conto delle sue responsabilità, siamo al fianco di Cagliari per andare a

Roma, e siamo vicini al governo centrale per le rivendicazioni a livello europeo. Non cerchiamo

contrapposizioni, ma risposte”. Non c’è più tempo per attendere!”

Mario Conoci, Sindaco di Alghero, Vicepresidente Rete Metropolitana

Massimo Mulas Sindaco di Porto Torres, Componente giunta Rete Metropolitana