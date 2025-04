“Neanche con un fiore”, giovani e Polizia locale insieme contro la violenza di genere

SASSARI – Si terrà venerdì 11 aprile, dalle 9.30, nell’auditorium del polo tecnico statale Devilla l’evento conclusivo del percorso sulla legalità “Neanche con un fiore” ideato e portato avanti dalla Polizia locale, e che ha visto coinvolti dodici istituti secondari di secondo grado, per oltre mille studenti, tra i 14 e 18 anni. Seicento di questi hanno risposto a un questionario sulla percezione del drammatico fenomeno della violenza contro le donne e i risultati saranno diffusi nella prima parte della giornata, a cui parteciperanno il sindaco di Sassari, Giuseppe Mascia, e il comandante Gianni Serra.

Il progetto, che ha coinvolto studenti e studentesse di diverse età, ha come obiettivo sensibilizzare le giovani generazioni sul tema della violenza di genere, promuovendo il rispetto, l’uguaglianza e la dignità delle donne. I partecipanti, attraverso performances artistiche e teatrali, daranno voce alla lotta contro ogni forma di violenza, utilizzando il linguaggio dell’arte per comunicare emozioni e riflessioni su un tema tanto delicato quanto fondamentale. L’appuntamento, dedicato alle scuole, sarà un momento di condivisione, di emozione e di impegno concreto per combattere ogni forma di violenza, in ogni sua manifestazione. «La partecipazione di così tante scuole, che hanno aderito al progetto e presenziato ai numerosi incontri dedicati durante l’anno scolastico 2024/2025, e la passione che gli studenti stanno mettendo in questa iniziativa sono un segnale positivo e incoraggiante per un cambiamento culturale che deve partire dalle nuove generazioni» commenta il sindaco Giuseppe Mascia.

«L’evento, promette di essere un’occasione di riflessione e di impegno civile, per costruire una società più giusta e rispettosa dei diritti di tutte e tutti» aggiunge il comandante Gianni Serra.

Fondamentale anche il prezioso contributo di imprese ed enti cittadini che metteranno a disposizione importanti premi per i vincitori del contest, valutati da una giuria di eccezione.

Nel corso della mattinata, gli alunni e le alunne delle scuole coinvolte si esibiranno a turno, presentando performance che spaziano dal teatro alla danza, dalla musica alla poesia. Ogni performance sarà un atto simbolico di denuncia e un grido di speranza per un futuro senza violenza.

Sarà prezioso il contributo dei fratelli Michele e Stefano Manca, che con il loro famoso duo comico “Pino e gli Anticorpi” allieteranno la platea con il loro coinvolgente repertorio.

L’iniziativa “Neanche con un fiore” non solo mette in luce il problema della violenza di genere, ma rappresenta anche un’opportunità per creare uno spazio di riflessione collettiva e di dialogo tra le diverse realtà scolastiche, promuovendo la collaborazione tra giovani, famiglie e istituzioni.