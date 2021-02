Navi da crociera, Legambiente: si alle boe di ormeggio

ALGHERO – Anche Legambiente per il turismo crocieristico, ma che salvaguardi l’ecosistema marino del Golfo di Alghero. “Attivare nella rada di Alghero un paio di boe di ormeggio per navi da crociera ė una scelta civile e razionale. Evita che le navi usino pesanti catene e ancore, che danneggiano irreversibilmente i delicati fondali di posidonia, e crea un servizio di ormeggio e qualche posto di lavoro. Inoltre, nell’area portuale, dovrebbe essere pensata una struttura di accoglienza per i turisti che sbarcano, prima di avviarli alla visita del centro storico e del territorio. A questo servono i porti”, cosi dalla più importante associazione ambientalista nazionale.