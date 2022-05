Natura e Creatività, sfilata di Sa Segada: arte floreale e moda con un futuro

ALGHERO – Tra le attrazioni della sesta Sagra della Fragola, c’è stata anche la doppia sfilata “Natura e Creatività”, curata da Dolores Salis, con la partecipazione degli studenti del Liceo Artistico di Alghero. Nel pomeriggio è andato in scena l’evento, seguito da numerose persone, dedicato a grandi e piccini, che quest’anno ha visto la partecipazione dei ragazzi del Liceo Artistico i quali hanno realizzato i propri abiti con materiali di recupero, ma non solo. Grazie alla artista dei fiori Daniela Canu e le sue allieve sono stati realizzati dei bellissimi abiti che hanno riscontrato l’apprezzamento del pubblico e dei giurati. Abiti colorati, sgargianti, originali e, ovviamente, molto artistici e caratterizzati dall’innesto delle eccellenze della nostra terra, fiori su tutti. Un’iniziativa che si è resa possibile anche grazie al sostegno e passione dell’imprenditrice algherese Adriana Demontis.

“I concorsi d’arte floreale sono tra le mie passioni – commenta la flower designer – hanno sempre stimolato la mia creatività e un confronto coi colleghi e sono stati fonte di crescita professionale. L’ultimo è stato all’Euroflora di Genova nei parchi di Nervi esattamente all’interno del museo d’arte moderna dove ho ottenuto 2 medaglie d’oro e 3 d’argento o qualche anno fa al museo di Gallarate dove ho vinto anche lì tanti riconoscimenti. Partecipare alle competizioni mi ha fatto entrare a fare di un gruppo di fioristi flor.i.st e lavorare così per il mercato dei fiori di Sanremo e girato il mondo per fare vedere lo stile compositivo italiano città come mosca New York Stoccolma e altre ancora, oltre alla fantastica occasione che ho da diversi anni di allestire la basilica di San Pietro a Natale e Pasqua”, inoltre, chiude Daniela Canu “mi piacerebbe fare qualcosa nella mia città, etc”. Oltre questo auspicio, è sicuro che, vista la buona riuscita dell’evento, questo, grazie alla volontà del Comitato di Sa Segada sarà ripetuto anche l’anno prossimo e poi chissà, vista la passione di due amiche, Adriana e Daniela, non è detto che possa decollare qualche nuovo entusiasmante progetto.