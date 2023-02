Nasce “Around Sardinia”, app per biglietti per trasporti locali

CAGLIARI – L’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, illustrerà alla stampa, domani 28 febbraio 2023, alle 10.30 negli uffici dell’Assessorato, in via XXIX Novembre 1847 a Cagliari, il progetto “Around Sardinia”, un sistema di bigliettazione che consentirà agli utenti del trasporto pubblico locale di usufruire di un nuovo servizio, erogato via app mobile e web, per l’acquisto e il consumo di tutti i titoli di viaggio presenti nel portafoglio regionale e in quello delle aziende di trasporto operanti in Sardegna.