Nasce ad Alghero ’Aquarium Rubrum“, parla Simula |video

ALGHERO – Questa mattina nella Torre di San Giacomo (Torre dei Cani), ad Alghero, inaugurato lΧ, il primo acquario di corallium rubrum vivo in Italia aperto al pubblico. L’ideatore e promotore del nuovo sito culturale e ambientale algherese è Davide Simula, che ha operato in stretta sinergia con il Parco di Porto Conte-Area Marina protetta Capo Caccia-Isola Piana. Durante la conferenza stampa di presentazione, sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Michele Pais, il sindaco di Alghero Mario Conoci e, per il Parco, il presidente Raimondo Tillocca e il direttore Mariano Mariani. Presenti anche il presidente del Consiglio Salvatore, gli assessori Caria, Di Gangi, Vaccaro, Montis, presidente Mulas e per la Fondazione Alghero Carta. “Un progetto che dà lustro ad Alghero con quello che è il simbolo della città, considerato come “oro rosso”, con una sinergia tra pubblico e privato che porterà giovamento all’offerta culturale e turistica della città e territorio”, è stato detto questa mattina.