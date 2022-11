Nasce a Sassari “Europa Verde”

SASSARI – “Da qui, da Sassari parte oggi un nuovo progetto Sardegna con Europa verde – così Antonio Piu, consigliere regionale, annuncia l’adesione al partito ambientalista – È un momento in cui la Sardegna ha bisogno di un più ampio respiro, dobbiamo uscire da uno stallo che ci vede, come isola, sempre più lontani dalla risoluzione dei problemi e dal raggiungimento degli obiettivi e il contenitore nazionale ed europeo di Europa Verde ci da questa opportunità”.

Il consigliere insieme a Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Europa Verde, ha partecipato all’incontro pubblico ‘Sardegna Sostenibile’ che si è svolto a Sassari nella sala ‘Piazza Italia’ dell’hotel il Vialetto dove è intervenuto anche Diego Loi, consigliere regionale e sindaco di Santu Lussurgiu. “È un percorso che va avanti in evoluzione – spiega Piu – insieme ad alcuni colleghi ho sentito l’esigenza, per sviluppare i progetti del territorio, di avere un contesto nazionale ed europeo a cui riferirmi e in Europa Verde ho trovato una casa in cui condividere valori e obiettivi che fanno parte del mio dna di politico.

Le energie di questo partito danno linfa ad una visione di Sardegna che è ora di realizzare senza più tentennamenti e senza imbattersi nei soliti e annosi ostacoli. La tutela dell’ambiente, l’economia verde, la salute, il lavoro, il welfare tutto in un quadro sostenibile, giustizia ambientale e giustizia sociale. Con l’importante rappresentanza di Europa Verde a Bruxelles, sono certo – prosegue Piu – che le istanze della nostra Isola possano trovare una voce più forteper rispondere alle esigenze dei territori.

E sono felice che questo nuovo corso parta da Sassari, non solo perché è la mia città dove sono cresciuto, dove ho militato e dove per anni ho amministrato, ma perché questa città è l’emblema dell’immobilismo e di una certa rassegnazione in una città che al contrario ha dimostrato una storia culturale, politica ed economica che fino a qualche decennio fa la rendeva protagonista nell’isola a pieno titolo. Sassari, così come altri territori, penso a Nuoro ma anche a tanti piccoli centri ricchi di potenziale in tutta l’Isola, deve ritrovare e lo deve fare in fretta, l’ottimismo e la capacità di guardare avanti avendo il coraggio di evolvere e sono certo che con Europa verde da ora in poi potremo dare una visione e una prospettiva a tutti i territori. Uno sviluppo e una visione in sinergia e in rete con gli altri comuni e territori, dobbiamo superare la dinamica della Sardegna a due velocità”. Il nuovo corso politico in Europa Verde per Piu segue il solco dell’Alleanza Verdi e Sinistra delle ultime elezioni politiche che trova in Consiglio regionale la sinergia con Alleanza Verdi e Possibile. All’incontro a Sassari sono intervenuti anche Maria Laura Orrù, consigliera regionale e sindaca di Elmas, Francesco Muscau co-portavoce di Europa Verde Sardegna, Thomas Castangia coordinatore regionale di Possibile, Salvatore Multinu coordinatore regionale di Sinistra Italiana.

“In politica occorre coraggio – conclude Piu – occorre il coraggio delle scelte e delle idee che si tramutano in fatti e in risposte ai cittadini. Con questo obiettivo sono felice di entrare in questo nuovo corso politico. È ora di essere Europa anche in Sardegna”.