Muroni ancora guiddel Minibasket e scuola

ALGHERO – Il Consiglio Federale della Federazione Italiana Pallacanestro presieduto dal dott. Giovanni Petrucci nella riunione del 29 gennaio ha rinnovato ad Antonello Muroni il doppio incarico di Docente Territoriale e di Coordinatore Tecnico Territoriale della Regione Sardegna del Settore Minibasket e Scuola. Ancora una riconferma e un riconoscimento alla grande competenza e passione di chi da tantissimi anni si spende per il Minibasket e la Pallacanestro.

“Sono certo che l’esperienza maturata in questi anni da Responsabile Provinciale e componente dello Staff Regionale e dopo da CTR Regionale mi è stata di grande aiuto – commenta Antonello Muroni – voglio ringraziare il Responsabile Nazionale Maurizio Cremonini per la fiducia che ha manifestato nei miei confronti affidandomi e rinnovandomi questo importante incarico, che verrà svolto collegiamente, come fatto sino ad ora con gli altri membri dello Staff Regionale dei Formatori quali Chiara Baldinu, Chiara Bottarelli, Sara Cappellini, Federica Moro, Giulio Fenu, Lorenzo Leone e Salvatore Moroper cui questa riconferma è la riconferma dello splendido lavoro fatto da uno staff eccezionale che ringrazio pubblicamente”. Purtroppoil 2020 ci ha portato a doverrinunciare a tanti progetti formativi. Ora il 2021 sarà un anno pieno di sfide ed è auspicabile la ripartenza di tutta la nostra attività:

dai corsi per istruttori” dice Muroni” agli incontri di “minibasket news”, al Trofeo Minibasket del Centenario dovei minicestisti di tutta Italia saranno divisi in quattro gruppi, evocativi sia nel colore che nella parola: Bianco (Inclusione), Rosso (Altruismo), Verde (Condivisione), Azzurro (Rispetto).

Le squadre saranno inserite in ciascun Gruppo, a prescindere dalla provincia e dalla regione d’appartenenza. In ambito provinciale le squadre si affronteranno, i punti raccolti da ogni squadra andranno ad incrementare la classifica generale. Le squadre potranno già tornare in campo per una fase preparatoria, nel rispetto del Protocollo Fip. Qualora le condizioni sanitarie del Paese lo consentiranno, a settembre si svolgerà una giornata conclusiva. Sarà una festa del Minibasket per il Centenario della pallacanestro, da giocare in 100 piazze d’Italia.