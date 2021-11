Mulas e Bamonti al Marino: attività ripresa a pieno regime

Ieri, il presidente della commissione sanità Christian Mulas e il consigliere Alberto Bamonti hanno fatto un sopraluogo presso le strutture Ospedaliere Civile e Marino. “L’attività chirurgica dell’ospedale Marino di Alghero ha fatto registrare in questi giorni una tendenza positiva sotto la guida del dott. Giuseppe Melis oggi primario facente funzione”, cosi i due esponenti di maggioranza Mulas e Bamonti che da tempo collaborano su diversi aspetti amministrativi e non solo. “L’emergenza covid non sta fermando l’attività operatoria che oggi vanta una attività importante con circa tre sedute settimanali di interventi protesiche ed artroscopia del ginocchio e tutta l’attività chirurgica sulle fratture che hanno urgenze e priorità. Ma con il grande lavoro svolto dai medici e gli operatori sanitari, sta nuovamente garantendo un servizio che non si registrava da quasi quattro anni”.

“Questo incremento di attività e grazie anche al supporto degli anestesisti e medici e operatori sanitari che quotidianamente garantiscono un servizio di professionalità. Nonostante le difficoltà legate all’emergenza pandemica da Covid-19, che vedono l’ospedale Marino di Alghero impegnato nella lotta alla pandemia e nell’assistenza dei pazienti Covid positivi, sono cresciuti i numeri degli interventi chirurgici, in particole degli interventi ortopedici”.

“Il prossimo obiettivo del Presidio Ospedaliero è quello di implementare ulteriormente le sedute operatorie riportando l’Ospedale Marino al pieno regime operatorio riconfermando il prestigioso nome che vantava in passato. Malgrado le tante difficoltà legate all’emergenza pandemica, insieme alle Direzioni della ASSL Sassari e del Presidio Ospedaliero il Marino ha sempre lavorato per continuare a migliorare l’assistenza chirurgica. I dati degli ultimi mesi ci confortano e ora si può puntare a ridurre le liste d’attesa della chirurgia protesica, e della chirurgia artroscopia”.