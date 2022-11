Mulas conservi solidarietà per i disperati di Porto Torres

PORTO TORRES – «La Ocean Viking, con il suo carico di sofferenza umana, è diretta in Francia con destinazione Marsiglia e nel prendere atto della generosità che il sindaco ha rivolto ai migranti promettendo loro accoglienza e dunque risorse economiche e organizzative, rivolgiamo un accorato appello perché il nostro primo cittadino conservi sensibilità, impegno, risorse e uomini così da poterli destinare immediatamente in aiuto a chi soffre miseria e povertà nella nostra città. Sono migliaia. Non hanno ribalta mediatica, né diritto di cittadinanza nelle cronache dei rotocalchi. Sono tutti quei portotorresi che soffrono la mancanza del lavoro, che patiscono l’emarginazione e il disagio sociale. Questo carico di umanità è già sbarcato da tempo a Porto Torres e attraversa le nostre strade nell’indifferenza e nel pressapochismo, in attesa di essere accolto in una rete di solidarietà vera e reale e in un sistema di sostegni che garantiscano almeno una sopravvivenza dignitosa nella nostra città“

Spanu e Pantaleo (Psd’Az)