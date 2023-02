Morbo di Parkinson e Sclerosi Multipla, Open Day al Mater Olbia

OLBIA – L’Unità Operativa di Riabilitazione del Mater Olbia Hospital ha scelto di dedicare un’intera giornata, il prossimo 25 febbraio, a tutti coloro che soffrono di Morbo di Parkinson e Sclerosi Multipla. Il progetto, composto da un Open Day dedicato ai pazienti e un incontro formativo accreditato ECM, prevede un percorso di dialogo e collaborazione multidisciplinare, assistenziale e riabilitativo.

L’iniziativa nasce da una stretta collaborazione con la medicina del territorio, nell’ottica di migliorare la presa in carico del paziente con un intervento a 360°, facilitandone la gestione e riducendo, ad esempio, il sovraccarico sul caregiver. L’ospedale ha dunque provveduto a coinvolgere tutti i medici di base della Gallura, a cui è stato chiesto di segnalare i pazienti che più necessitano di un intervento riabilitativo diagnostico intensivo e di breve durata delle due patologie. Naturalmente, anche i pazienti che lo ritenessero opportuno, possono candidarsi e contattare direttamente il Mater Olbia per partecipare all’evento.

L’open day si svolgerà nella struttura ospedaliera per l’intero arco della giornata, dove i pazienti saranno valutati dalla equipe dell’ospedale. Il Mater Olbia rivolgerà l’attenzione a quei malati con recente peggioramento funzionale, con valore di Barthel Index inferiore a 60, che hanno quindi bisogno, prima di rientrare nel sistema territoriale, di un percorso multiprofessionale e multidisciplinare.

Diversi gli specialisti coinvolti, che saranno bilanciati a seconda delle esigenze individuali di ogni paziente: Fisiatra e Neurologo, Fisioterapista, Logopedista, Terapista occupazionale, Neuropsicologa. Le ulteriori figure specialistiche che, eventualmente, ruoteranno intorno al paziente saranno poi quelle necessarie a completare la gestione globale della persona.

Per partecipare all’iniziativa, potete scrivere al seguente indirizzo mail openday@materolbia.com specificando nome, cognome e contatto telefonico. Sarà premura del Mater Olbia ricontattarvi nell’arco di 24 ore.

Il Mater Olbia Hospital

Il Mater Olbia Hospital è un ospedale privato convenzionato con il servizio sanitario nazionale ed è il risultato della partnership fra Qatar Foundation Endowment (QFE) e Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS (FPG) che hanno deciso di unire competenze ed esperienze per dare vita a un ospedale d’avanguardia e di eccellenza al servizio del Territorio della Gallura e per tutta la Sardegna. Avviata nel 2018 l’attività ambulatoriale, dal 2019 ha preso avvio l’attività di ricovero. Obiettivo primario di Mater Olbia Hospital è assicurare cure di qualità ai pazienti in un ambiente confortevole e garantire che si sentano a proprio agio durante la permanenza in ospedale: questo grazie all’esperienza di un personale altamente qualificato e all’interno di un sistema in grado di collegare centri di ricerca internazionale con la rete sanitaria della Regione Sardegna.

L’ospedale dispone di 252 posti letto autorizzati e accreditati, 5 sale operatorie di ultima generazione e una vasta dotazione di macchinari diagnostici altamente tecnologici.

www.materolbia.com