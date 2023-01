Mobilitazione per l’Aeroporto, “Non si torna indietro, urge uno scalo pienamente operativo”

ALGHERO – Grande riscontro per la manifestazione a favore dell’Aeroporto di Alghero e in particolare in difesa della Continuità Territoriale. Questo dopo il bando deserto per la Ct da e per il Riviera del Corallo, il taglio dei voli, l’assenza ancora di un programma per i prossimi mesi, in particolare con l’estero, e soprattutto a seguito anche della richiesta di “ammortizzatori sociali” per i dipendenti da parte di Sogeaal.

Insomma tutta una serie di notizie non positive che hanno fatto accendere la luce rossa al territorio del Nord Ovest Sardegna che questa mattina si è riunito al Cinema Miramare di Alghero.. Una mobilitazione che ha visto presenti sindaci e consiglieri comunali del territorio, il mondo imprenditoriale e sociale. Forte l´appello rivolto alle istituzioni regionali e nazionali per fare fronte comune nei confronti dell´Unione europea, della Regione e anche del Governo.