Mobilità locale (Arst e treni all’idrogeno), Moro incontra i sindacati

CAGLIARI – Trasporti da e per la Sardegna e per l’interno dell’Isola. Questo uno dei temi principali, insieme alla Sanità e Lavoro. Ed è cosi che, anche a seguito delle recenti polemiche col Consiglio Comunale di Alghero che ha votato all’unanimità un documento che mette alla luce le diverse criticità della mobilità cittadina in capo all’Arst, che lunedì 12 dicembre a Sassari – alle 11, a Palazzo Ducale – l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, e l’amministratore unico dell’Arst, Roberto Neroni, illustreranno ai sindaci della Rete metropolitana del Nord Sardegna gli interventi infrastrutturali programmati nel territorio dall’Azienda regionale dei trasporti.

“In particolare verranno illustrati gli interventi sul trasporto pubblico locale per la rete ferroviaria, quelli per il Trenino verde, e soprattutto il collegamento ferroviario, con treni alimentati a idrogeno, da Alghero e da Sassari all’aeroporto di Fertilia”, cosi dalla Regione rispetto ad un progetto di cui si parla da anni e che non potrebbe che fare bene al territorio, anche se, prima di arrivare al treno all’idrogeno, ci sarebbe, almeno, da illuminare, e rendere maggiormente visibile con qualche cartello informativo, la strada che conduce dall’Aeroporto di Alghero che è, ancora, totalmente buia e in piena campagna.