Ministro Garavaglia, voli Covid free per la Sardegna

ALGHERO “Mentre qualcuno ha le isole minori covid free noi abbiamo una bella isola maggiore che è la Sardegna, zona bianca. Quindi se vogliamo il vantaggio competitivo nostro sarebbe anche abbastanza rilevante e ci sono già una serie di modalità di accesso.Se facciamo un volo covid free Milano-Roma non vedo perché non si possa fare per la Sardegna”. Lo ha affermato il ministro del Turismo Massimo Garavaglia durante un’audizione alle commissioni riunite del Senato Bilancio e Politiche Ue nell’ambito dell’esame del Pnrr.

