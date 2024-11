Roma, 15 nov. – “Stamattina sono stato ascoltato in tribunale a Sassari nel processo contro chi mi ha minacciato di morte quando ero Commissario Regionale della Lega in Sardegna augurandosi, con diversi insulti, di potermi un giorno ‘riempire di piombo’. Confido nella giustizia e sono certo che chi si è reso responsabile di questo gravissimo atto non rimarrà impunito”, così il deputato della Lega Eugenio Zoffili.