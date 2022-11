+Media Talks con Elias Vacca: Alghero ritorni al bello

ALGHERO – Nuovo appuntamento del talk di + Media questa volta con l’avvocato, già deputato di Alghero, Elias Vacca. Un politico di lungo corso, che negli ultimi tempi, dopo una lunga militanza, ha deciso di non dedicarsi più all’arte del governare, almeno a livello locale, ma pure sempre attento commentatore (soprattutto sui social e su approfondimenti tv e web) riguardo gli accadimenti sociali e politici.

Stuzzicato dai giornalisti Stefano Idili e Sara Alivesi sull’ipotesi di una sua candidatura a sindaco di Alghero, Vacca esclude ogni possibilità ma evidenzia come la prima cosa di cui avrebbe bisogno la città, sarebbe un “ritorno al bello”. Per Vacca, infatti, “c’è troppo degrado, abbandono, disinteresse della cosa pubblica e ciò non può che far male”. Oltre questo, sono emersi diversi e importanti spunti dal “dialogo” con Vacca che fa riflettere su molte tematiche senza dimenticare un ricordo del padre, il grande artista Gianvittorio Vacca, scomparso da poco.