+Media talks, ad Alghero focus sulla “Corsa al Colle”

ALGHERO – Alghero sulla strada della “Corsa al Colle”. +Media organizza e propone al pubblico alcuni approfondimenti sull’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. Un passaggio storico per l’Italia visti i riflessi sulla politica e dunque sulla vita quotidiana che avrà tale votazione. L’agenzia di comunicazione di Alghero composta da professionisti locali ha invitato alcuni parlamentari ed ex, insieme agli attuali consiglieri regionali a dibattere e interloquire sul percorso che condurrà verso l’elezione del nuovo Capo dello Stato.

Protagonisti di questi appuntamenti, che saranno diffusi tramite il canale YouTube ufficiale +Media e trasmessi sulle varie piattaforme informative, saranno il senatore Carlo Doria, la deputata Paola Deiana, gli ex deputati Elias Vacca e Francesco Carboni, con loro il Presidente del Consiglio Regionale Sardo Michele Pais e il consigliere regionale Gianfranco Ganau, entrambi “grandi elettori” insieme al Governatore Christian Solinas. Il dibattito sarà incentrato sulla così detta “Corsa al Colle” e sugli accadimenti nazionali di oggi e anche del recente passato. Si cercherà di comprendere i risvolti politici, e non solo, a seguito delle varie ipotesi in campo per l’elezione del nuovo inquilino del Quirinale. Con un quadro tanto incerto e difficile, impossibile esimersi dal parlare anche della situazione politica regionale e locale. Gli appuntamenti, che saranno diffusi nei giorni precedenti al primo voto in Parlamento fissato per il prossimo 24 gennaio 2022, saranno condotti e coordinati dai giornalisti Stefano Idili e Sara Alivesi, col supporto organizzativo ed il contributo editoriale di Guido Zoagli.