+Media, Elezioni a l’Alguer: confronto tra Arcasedda e Agus | video

ALGHERO – Ultimo confronto targato +Media in vista delle elezioni comunali di Alghero. Chiusura con due esordienti: Davide Agus e Anna Arcasedda. Ospiti del Bar In Centro, i due candidati a sostegno di Marco Tedde e Raimondo Cacciotto, entrambi alla prima esperienze con le elezioni politiche, si sono confrontati sulle potenzialità della città e i programmati per la sua crescita in vista delle elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale in programma il prossimo 8 e 9 giugno 2024.

ECCO IL CONFRONTO TRA ARCASEDDA E AGUS:

https://www.youtube.com/watch?v=NF7of-M9v1Q