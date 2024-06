“Il PalaManchia sia gestito direttamente dall’assessorato allo Sport”

Fa sorridere l’affermazione sul via dei lavori al PalaManchia : “trovato l’accordo tra pallacanestro Alghero e Futsal Alghero”. Come fa ad esserci un accordo tra due società su un finanziamento pubblico di 100 mila euro. Poteva esser giusto l’accordo se la pallacanestro Alghero fosse proprietaria della palestra. Ma ciò non riguarda la realtà. Bisogna fare i complimenti all’amministrazione comunale per tale investimento e personalmente la vedo in un altra ottica. La possibilità concreta che il PalaManchia venga finalmente gestita direttamente dall’assessorato allo sport per dare spazio a più società sportive ed in base ai campionati di riferimento. Perché ad oggi non hanno trovato spazio altre società di basket e ancora di più della pallavolo visto che Luca Manchia era un ex pallavolista e che la famiglia Manchia ha messo a disposizione nella ristrutturazione dell’ex Cunetta ben 150 mila euro.

Non prendiamoci in giro, se avesse accettato un confronto pubblico le società interessate avrebbero avuto l’occasione per fare le proprie rimostranze.

Antonio Baldino (Orizzonte Comune) per Cacciotto Sindaco