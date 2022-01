Med Free Orkestra, musiche del Mondo: intervista |video

ALGHERO – Med Free Orkestra ad Alghero. La band romana che vede anche Roy Paci come ospite speciale della data al Teatro Civico nasce nel 2010 nel quartiere romano Testaccio da un’idea di Francesco Fiore. In tutti questi anni di attività l’orchestra è stata un concentrato di suoni, ritmi e culture, facendo dell’esperienza musicale anche un’esperienza umana condivisa. Tanti musicisti si sono avvicendati nell’ensemble in questi anni, regalando alla MFO un cuore colorato e aperto, senza confini di suoni, senza limiti definiti.

Nata come ensemble multietnico, la MFO è oggi un ensemble musicale “multidisciplinare”, dove le diverse provenienze geografiche ma anche di stili musicali costituiscono oggi quella linfa vitale che ha consentito all’orchestra di creare un organico unico nel suo genere e che parla un’unica lingua, la lingua del mondo: la Musica. Di fatto si tratta di una band che propone, nel vero senso del termine, “World music” ovvero la musica del Mondo e che proviene da tutto il mondo, o quasi.

La MFO è formata da Sade Mangiaracina (Piano,Tastiere, Synth) , Angelo Olivieri (Tromba e Flicorno), Silvia Aprile (Voce), Ismaila Mbaye (Voce e Percussioni), Franck Armocida (Voce, Chitarra e Percussioni), Salvatore Maltana (Basso elettrico e Contrabbasso), Marco Severa (Flauto e Sax Baritono), Stefano Scarfone (Chitarra Elettrica e Acustica), Augusto Ruiz (Trombone), Gabriele Buonasorte (Sax) e Ciro Viola (batteria).