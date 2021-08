Mattarella chiama Delogu: affascinato dalle Grotte

ALGHERO – Tanto piacevole quanto inattesa telefonata quella ricevuta ieri sera dal presidente della Fondazione Alghero, Andrea Delogu. Dall’altra parte del cellulare Sergio Mattarella. Il Capo dello Stato, dopo la visita di ieri alla Grotta di Nettuno, ha confessato di essere rimasto estremamente affascinato dalla bellezza unica del complesso carsico di Capo Caccia, ed ha voluto ringraziare personalmente per l’accoglienza ricevuta. A guidare il Presidente della Repubblica e la sua famiglia nella visita delle diverse sale della Grotta, l’esperta Marta Berretta. Anche per lei Mattarella ha avuto parole di elogio e ringraziamento per la competenza dimostrata.