Mastropietro Responsabile del Settore Giovanile maschile della Pallacanestro Alghero

ALGHERO – Coach Mastropietro arriva da Città di Castello dove ha giocato a buoni livelli in Serie D e Serie C, inizia il suo percorso da allenatore proprio a Città di Castello da Capo allenatore della Promozione ed è assistente con i gruppi U14 e U15 poi arriva in Sardegna per concludere a brevissimo il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia, Allenatore ad Olmedo con Serie C femminile, collabora in seguito con la Coral Alghero e negli ultimi anni con la Pallacanestro Alghero dove segue la Serie B Regionale e i gruppi giovanili Under 13 e U14 .E’ anche Preparatore Fisico della Fip.

«Con Matteo Mastropietro andiamo ad accrescere il nostro potenziale nel settore giovanile – commenta il Direttore Sportivodella Pallacanestro Alghero Antonello Muroni – Il coach è il nuovo responsabile del Settore Giovanile maschile della Pallacanestro Alghero 1986 e si occuperà o della Promozione o della squadra Under 19 ( stiamo valutando alcune situazioni),del gruppo Under 17, Under 15 e 14 e potrà così continuare l’ottimo lavoro fatto in questi anni.

«Vogliamo tirare fuori da ognuno dei nostri ragazzi il massimo delle loro potenzialità per continuare con una scuola tecnica di valori non solo tecnici, un marchio ed uno stile precisi, improntati sulla qualità e riconoscibili ovunque. Per riuscire in questo progetto importante ed ambizioso – sottolinea Muroni – era indispensabile avvalersi di una figura esperta e preparata come coach Mastropietro, che tra le altre cose sta anche partecipando al Corso per preparatori atletici Fip, nello scorso scorcio di anno sportivo si è calato immediatamente con un entusiasmo ed una voglia di fare contagioso a tutti i livelli nella realtà della nostra associazione, concludendo lo splendido lavoro fatto con un 2°posto a livello Regionale in Under 14 Silver.

L’idea fondante e di uniformare verso l’alto il modello organizzativo, tecnico e di attaccamento alla maglia di tutti i ragazzi delle giovanili, farli divertire, insegnando loro i fondamentali della pallacanestro per coinvolgerli e trarre il meglio da ciascuno di loro e per questo stiamo valutando diverse opportunità per cercare di fare ancora meglio, infatti a breve importanti novità sull’area Dirigenziale, Medica e Riabilitativa», conclude il Direttore Sportivo della Pallacanestro Alghero.