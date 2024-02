“Maristella ancora a secco, una vergogna: Conoci si faccia rispettare”

ALGHERO – “Maristella nuovamente senz’acqua potabile. Intervenga il Prefetto. E’ una vergogna assistere allo scaricabarile fra Comune e Abbanoa ed è inaccettabile il ruolo del Sindaco di semplice notaio e firmatario di mere ordinanze. Ancora una volta la ASL ha chiesto al sindaco l’emissione di un provvedimento di limitazione nell’uso alimentare dell’acqua. Una situazione ormai permanente che non può vedere l’autorità comunale, garante della salute dei cittadini, assistere rassegnata. Non basta una letterina al gestore idrico da parte del Sindaco, candidato, assessore ai lavori pubblici, al bilancio e alle manutenzioni, solo per salvare la faccia in campagna elettorale. Più volte abbiamo ribadito al primo cittadino e al solerte presidente della commissione sanità, che mai sono riusciti neanche a far partecipare Abbanoa alle riunioni della massima assemblea cittadina, di farsi rispettare. E soprattutto di rispettare i propri concittadini, tutti uguali, in città e nelle borgate. Il Comune di Alghero è uno degli azionisti di Abbanoa e il Sindaco deve pretendere che la partecipata dia risposte. Ci avevano detto che avevano risolto tutto. L’ennesima presa in giro. E’ ora di dire basta!”

Gabriella Esposito

Mario Bruno

Pietro Sartore