Mariotti, riecco l’erbetta. Attesa per rinascita area e ritorno calcio |foto

ALGHERO – Riecco il manto erboso al Mariotti. Lo stadio, trasformato in parcheggio per l’emergenza Covid con la creazione dell’hub vaccinale nella palestra adiacente, ritrova, grazie all’intervento dell’Amministrazione Comunale, il canonico colore verde dei campi da gioco. Una struttura, come detto più volte, soprattutto da Algheronews, che rappresenta una potenziale ricchezza per tutto il territorio vista la posizione baricentrica e la sua ampiezza, se si considera anche l’ex-vivaio Comunale e altri spazi, oggi, inutilizzati.

In attesa di una progettazione e realizzazione definitiva di un disegno (ne esistono tanti e di valore) che possa finalmente essere attuato, c’è da comprendere, visto il ritrovato fermento intorno al calcio, quale squadra o squadra, andranno a calcare quel campo. Per adesso le due compagini in attività (Alghero Calcio in Prima Categoria e la Fc Alghero in Terza Catergoria) giovano, rispettivamente, a Maria Pia e, pare, a Olmedo.

Ovviamente, la speranza, oltre che venga riavviato un iter di riqualificazione dell’intera area del Mariotti, è che lo stesso stadio ritrovi squadre e tifosi per ridare dignità ad uno spazio inutilizzato (nonostante i diversi denari spesi e il glorioso, recente, passato) da troppi anni.