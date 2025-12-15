Marino all’Asl, “Passaggio senza traumi, piena operatività”

ALGHERO – “Questa mattina ho incontrato all’ospedale Marino i commissari Palermo e Tauro per fare il punto sul passaggio di gestione da AOU ad ASL. Insieme a me il consigliere regionale Valdo di Nolfo, l’assessora al Benessere della persona, delle famiglie e della comunità Maria Grazia Salaris e il presidente della V Commissione consiliare Christian Mulas.

L’obiettivo dell’incontro è stato innanzitutto rassicurare il personale ospedaliero: il percorso di transizione è stato impostato per garantire piena continuità a tutti gli interventi e alle prestazioni programmate.

La preoccupazione che abbiamo sempre manifestato come Amministrazione è che questo passaggio fosse gestito con attenzione, responsabilità e senza interruzioni, mettendo al centro i pazienti e il lavoro quotidiano dei professionisti sanitari.

Il sopralluogo di oggi è servito proprio a questo: verificare lo stato delle cose, fare il punto operativo e rassicurare il personale e la città. Un confronto importante, che conferma l’attenzione costante delle istituzioni verso la sanità pubblica e i nostri due presidi sanitari, fondamentali per Alghero e per il territorio.

Continueremo a seguire con la massima attenzione ogni fase del percorso, nell’interesse di tutte e tutti”

Raimondo Cacciotto, sindaco di Alghero