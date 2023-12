ALGHERO – Causa maltempo per lo spettacolo ‘La dinamica del controvento’ è stato annullato l’appuntamento di venerdì 8 dicembre. Rimane confermata la data di sabato 9 dicembre ma dalle 10.30 (non più dalle 11) sino alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 17.30. Previsto un nuovo appuntamento domenica 10 dicembre, solo la mattina dalle 10.30 alle 13. Tutti gli appuntamenti sono previsti in piazza Pino Piras.