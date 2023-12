Maggioranza unita, passa il Bilancio del Centrodestra ad Alghero: “Grande lavoro, andiamo avanti”

Via libera questa mattina al Bilancio di Previsione 2024-2026 col Documento Unico di Programmazione del Comune di Alghero. In ossequio alla mutata normativa nazionale, è la prima volta che l’importante documento finanziario viene approvato entro l’anno in corso, consentendo così all’Ente di procedere spedito nel perseguimento di tutti gli obiettivi di crescita e sviluppo. “Bilancio che si distingue per concretezza e determinazione nelle scelte, mantiene invariate e senza aumenti tutte le principali imposte locali e conferma i grandi investimenti sulle opere pubbliche, sulla qualità della vita e per il rilancio delle società partecipate, Secal e Alghero In House in particolare” sottolinea il sindaco Mario Conoci, che ringrazia gli uffici dell’Amministrazione per il corposo lavoro portato avanti in queste settimane e l’Aula per la rinnovata fiducia. Si guarda con rosee prospettive e grande ottimismo al futuro: il documento contabile si attesta sui 75 milioni e successivamente sarà sostanzialmente raddoppiato con tutti i trasferimenti regionali da finanziaria, variazioni e da assestamenti, il fondo pluriennale vincolato e l’avanzo.

Confermata una dotazione importante per la crescita – grazie al rafforzamento di Secal e l’In House con nuovi investimenti per strutture operative e con il nuovo piano del fabbisogno di personale – sulla manutenzione della città e un’altra fetta decisamente considerevole destinata al sociale, in linea con gli obiettivi di mandato. Nessun aumento delle tariffe e la garanzia della copertura per tutti i servizi ai cittadini. Dal Centro Anziani alle mense scolastiche, il servizio scuolabus e tutti i servizi per l’infanzia e le famiglie. “Non dubitavo che l’interesse della città sarebbe stato messo al primo posto delle scelte della maggioranza che anche oggi, nel democratico e costruttivo confronto interno, si dimostra nella sostanza coesa come in tutto il resto del mandato” conclude il sindaco Mario Conoci.