Maggioranza senza numeri, salta la Commissione Opere Pubbliche

ALGHERO – “A causa della mancanza del numero legale nella terza commissione, salta l’approvazione del piano triennale delle opere pubbliche e l’atto non può quindi essere discusso nel successivo consiglio”, cosi i partiti di opposizione Per Alghero, Futuro Comune, Sinistra in Comune e PD riguardo un nuovo stop per l’iter amministrativo rispetto, in questo caso, all’importante Piano delle Opere Pubbliche, assessorato guidato da Antonello Peru, mentre la commissione vede presidente Monica Pulina.

“La commissione, infatti, era stata convocata d’urgenza proprio per approvare questo punto, che oggi stesso era all’odg del consiglio, ma le assenze dei consiglieri di maggioranza hanno fatto saltare tutto. L’assenza in particolare del gruppo della Lega ha reso impossibile lo svolgimento della seduta. Piano triennale dunque rinviato a data da destinatari a causa dei soliti bisticci tra i membri della maggioranza”.