4 Corsie, “Oggi Salvini annuncerà lo sblocco dell’opera”

ALGHERO – “Oggi il Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini incontrerà i commissari straordinari di Anas per verificare la situazione di alcune opere infrastrutturali tra cui la Sassari-Alghero che nelle ultime ore è stata oggetto di polemica da parte di alcuni amministratori locali”, cosi il presidente del Consiglio Regionale Michele Pais che, di fatto, replica alla nota dell’ex-sindaco e consigliere comunale Mario Bruno sugli eterni ritardi dell’avvio dei lavori della 4 Corsie.

“Salvini è impegnato a 360 gradi per sbloccare le opere e ha già concretizzato un passo decisivo e storico come il nuovo codice degli appalti: il tutto in meno di due mesi di governo, dopo che nell’ultimo decennio il Mit è stato quasi interamente guidato da esponenti di centrosinistra”, così fonti di Porta Pia. Sul tema è evidente l’intervento dell’Algherese Michele Pais, che sull’argomento ha immediatamente sensibilizzato il Ministro Salvini e l’Assessore regionale ai Lavori Pubblici Pierluigi Saiu.