Maestri del Commercio, evento al Quarté Sayal per 50&+

ALGHERO – Ritorno dopo otto anni nel Nord Sardegna per l’associazione 50&+. Domenica 5 settembre ad Alghero appuntamento nel Centro Congressi del Quarté Sayal. Una manifestazione di grande prestigio per l’intero territorio, vista la valenza della sua natura che vede premiare e dare lustro ai “Maestri del Commercio”. Questo è anche il titolo dell’evento di domenica che vedrà premiati coloro che si sono distinti per le proprie professionalità e attività. L’agenda dell’incontro prevede alle ore 10 il ritrovo presso la struttura adiacente la chiesa di San Giovanni per poi proseguire con i saluti del vice-presidente nazionale di 50&+ Sebastiano Casu, del vescovo di Alghero Mons. Mauro Morfino, del sindaco di Alghero Mario Conoci, del presidente del Consiglio Regionale Michele Pais, del prefetto di Sassari Maria Luisa d’Alessandro. Interventi anche da parte del Sindaco di Sassari Nanni Campus, del presidente della Camera di Commercio di Sassari Stefano Visconti, del presidente della Confcommercio Provinciale Gianluca Bianco e del presidente Confcommercio di Alghero Massimo Cadeddu.

Alle ore 11.30 è prevista la presentazione dei premiati da parte del vice-presidente provinciale di 50&+ Giancarlo Piras. L’associazione nasce da una costola della Confcommercio e ad oggi rappresenta ultracinquantenni di tutti i settori produttivi dalla pubblica amministrazione ai liberi professionisti fino alle arti, al terziario, alle forze armate, etc. Dopo otto anni dall’ultimo evento nella Provincia di Sassari, è stata scelta Alghero per il nuovo appuntamento. Si tratta di una manifestazione solenne che ha la funzione di dare un riconoscimento pubblico e di alto valore professionale a quei commercianti ed operatori del Terziario che hanno ben operato per 25, 40 e 50 anni. I premiati riceveranno un attestato d’onore ed un’aquila d’argento, d’oro e di diamante a seconda del traguardo raggiunto.