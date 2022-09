Low cost, Ct e aeroporti: fare rete per sardi e turisti

ALGHERO – Desta preoccupazione la condizione dei trasporti aerei. Non da adesso, certamente. Ma sono anni che, tra tagli dei voli nei mesi non estivi e proroghe della Continuità, non si definisce una volta per tutte un sistema che, mettendo in rete tre scali, più quelli marittimi, possa garantire un livello costante e buono per la mobilità dei sardi e anche una sufficiente accessibilità all’Isola, durante tutto l’anno, da parte dei turisti.

Facile a dirsi, ma sembra difficile da attuarsi. Ed invece stiamo parlando, insieme alla sanità e alla creazione di occasioni per il lavoro, dei temi principali per la Sardegna. Sulla questione è intervenuto il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde. “A febbraio cesserano i voli in regime di continuità territoriale. Occorre costruire un progetto coraggioso che consenta ai sardi di raggiungere il continente e di non rischiare di dover pagare i voli a prezzi di mercato. Accantoniamo la tariffa unica che ormai non è piu consentita dall’Europa. Magari pensiamo ad una intelligente combinazione fra oneri di servizio e low cost. È bene che la politica alzi la guardia evitando strumentalizzazioni. A tutte le latitudini politiche. Occorre che la Giunta regionale e il Consiglio ci lavorino immediatamente”.