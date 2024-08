Linee Programmatiche di Cacciotto, “chiaro punto di svolta”

ALGHERO – “Per il PD, le linee programmatiche presentate dal Sindaco nell’ultimo consiglio comunale rappresentano un chiaro punto di svolta per un nuovo modo di intendere l’azione amministrativa. Infatti non si è trattato di assolvere un formale adempimento burocratico previsto per legge, ma al contrario per tutti noi ha rappresentato l’inizio di un percorso di partecipazione democratica iniziato il 9 Maggio 2024 quando, durante l’iniziativa “Voci della città”, centinaia di cittadini e cittadine si sono spontaneamente presentati ai tavoli tematici della coalizione per proporre idee e suggerimenti per la costruzione del futuro programma di governo della città. In quelle giornate e in tutta la nostra campagna elettorale abbiamo raccolto indicazioni concrete sui più svariati temi, a partire dalla difesa del territorio, alla difficoltà di reperire una casa in affitto, al desiderio di vedere Alghero meglio curata , alla necessità di nuovi spazi di aggregazioni per valorizzare i quartieri e le borgate, e molti altri suggerimenti che hanno permesso di arricchire e valorizzare il programma elettorale della coalizione. In quelle giornate ci eravamo presi l’impegno di trasformare le idee e proposte raccolte dai cittadini in precise azioni di governo della città. Lo slancio di energia e di passione civica raccolto doveva necessariamente trovare la giusta corrispondenza nei futuri atti concreti di governo della città. Quel giorno è arrivato. Nelle linee programmatiche lette dal Sindaco, che formeranno le basi per l’azione amministrativa per i prossimi 5 anni, si possono ritrovare molti di quei suggerimenti pervenuti negli incontri svolti in campagna elettorale. Abbiamo così dato inizio ad un percorso collettivo di democrazia partecipata, che ci accompagnerà nell’azione amministrativa futura. Un grazie a tutti i cittadini che hanno voluto aiutarci, sostenerci e che hanno voluto accordarci la loro fiducia”.

Partito Democratico Alghero