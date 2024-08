“Cuccureddu lascia Alghero senza Dmo e stanno tutti zitti”

ALGHERO – “Abbiamo atteso in silenzio sperando di leggere una smentita da parte dell’Assessore Cuccureddu che vorrebbe Alghero quale grande assente nel progetto per l’istituzione degli uffici di Destination Management Organization diffusi.

Nessuna smentita ad oggi, a significare che non si è trattata di una svista, bensì di una scelta precisa e ponderata, per noi del tutto incomprensibile e ingiustificata. Alghero è e resta una delle principali attrici regionali in campo turistico, con oltre 1milione di presenze l’anno, un ricco patrimonio di attrattori e una programmazione di eventi nazionali e internazionali e non riconoscerle questo ruolo è un errore gravissimo.

Un vero peccato perché si guardava con interesse all’attività dell’assessore Cuccureddu.

Restano da comprendere quali siano le motivazioni dietro questa decisione. Tutto fa pensare alla frattura politica fra l’Assessore Cuccureddu e il capogruppo algherese di Orizzonte Comune Christian Mulas, che pare abbiano già terminato la propria luna di miele.

Alghero di certo non può pagare per le divisioni politiche delle coalizioni che oggi amministrano Alghero e la Sardegna. La smettano di discutere per la spartizione di qualche strapuntino e mettano al primo posto il bene del territorio.

A tal proposito ci attendiamo di sentire forte la voce dell’Amministrazione Comunale di Alghero: quella del Sindaco e quella dell’Assessore al Turismo, ma anche quella del gruppo consiliare del PD e del loro assessore alla programmazione Daga. Nel 2019 avevano sostenuto la necessità di organizzare strutture territoriali a supporto dell’assessorato regionale del turismo. Speriamo che sappiano difendere l’interesse della città e il suo determinante ruolo nel turismo sardo”

Marco Di Gangi, Coordinatore cittadino e Responsabile Dipartimento Turismo Regione Sardegna Fratelli d’Italia

Alessandro Cocco, Capogruppo Fratelli d’Italia Alghero