Lido Novelli, al via i lavori: nuove botteghe e spazi aperti

ALGHERO – Sembrava oramai quasi impossibile, invece pare realtà. Il progetto di riqualificazione della struttura del Lido Novelli, o almeno di una parte di esso, prende avvio. Un disegno dell’Architetto Daniele Canu che risale ai primi anni del 2000 quando gli amministratori dell’epoca, in particolare il Sindaco Marco Tedde, cercò in ogni modo di far migliorare quello straordinario tratto di litorale, potenziale gioiello dal punto di vista turistico, arrivando addirittura ad intimare l’intervento di organismi di controllo al fine di ripristinarne il decoro e perfino abbatterne delle parti. Ora, senza la necessità di arrivare alle soluzioni più estreme, si è deciso, nella persona dell’amministratore delegato della società che gestisce da decenni la struttura ovvero Luigi Beltramo, di procedere coi lavori e realizzare, dopo quelle create negli ultimi anni, di ulteriori botteghe ricavate negli spazi di un immobile che insiste in un lungo tratto del litorale cittadino.

Nella foto di ieri la ruspa mentre abbatte parte del muro del Lido