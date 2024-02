Libreria Labirinto, Scassellati Sforzolini presenta il libro “Suprematismo bianco”

ALGHERO – Nuovo appuntamento nello Spazio Eventi della libreria Il Labirinto Mondadori di Alghero.

Venerdì 16 febbraio alle ore 18 il ricercatore Alessandro Scassellati Sforzolini presenterà il suo ultimo libro edito da DeriveApprodi dal titolo “Suprematismo bianco. Alle radici di economia, cultura e ideologia della società occidentale”. Dialogherà con l’autore il giornalista Roberto Morini.

Il libro analizza un fenomeno in crescita che ormai riguarda tutti i paesi occidentali e che l’autore interpreta come uno «dei sintomi più emblematici del dominio economico.

finanziario e politico-militare americano e più in generale della crisi del capitalismo globale».

Suprematismo e terrorismo bianco attraverso l’analisi delle basi storiche, economico-politiche, culturali e ideologiche, delle narrazioni retoriche delle forze politiche conservatrici e delle trasformazioni indotte dal neoliberismo. Un fenomeno che affonda le origini nella storia del colonialismo, del capitalismo e attraverso le politiche dell’immigrazione.

Alessandro Scassellati Sforzolini, ricercatore sociale, si è laureato in Scienze politiche alla Luiss di Roma e ha ottenuto un Master e un Ph.D. in Antropologia culturale presso il Graduate Center della City University of New York. Ha condotto numerosi studi e ricerche sul campo sui temi dello sviluppo locale, del mercato del lavoro, dell’immigrazione, dell’esclusione sociale, delle energie rinnovabili e dell’agricoltura sostenibile.