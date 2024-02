Allarme centro storico Sassari: “Rafforzare organici polizia e riqualificare spazi e immobili”

SASSARI – “Abbiamo toccato con mano la realtà del centro storico di Sassari, una realtà oggettivamente complicata rispetto alla quale ritengo che sia fondamentale agire su tre fronti: per primo il rafforzamento dell’organico delle forze di polizia; da questo punto di vista il governo sta lavorando, la prima legge di bilancio del governo di centrodestra abbiamo stanziato 100 milioni all’anno per 10 anni per rafforzare gli organici delle forze di polizia. Più organici vuol dire più controllo del territorio, più controllo e più pattuglie” – così il sottosegretario di Stato al Ministero dell’interno Nicola Molteni a margine della visita odierna nel centro storico di Sassari.

“Poi credo che sia fondamentale il recupero degli immobili, la trasformazione urbanistica di alcuni immobili abbandonati. Là dove c’è abbandono e illegalità si creano inevitabilmente criminalità e delinquenza” – continua Molteni – “E poi ritengo assolutamente fondamentale rafforzare il sistema della videosorveglianza come funzione di deterrenza e come funzione assolutamente necessaria per le attività info-investigative”.

“La sicurezza è un diritto che va garantito ed è la condizione per lo sviluppo di un territorio. Investire nella sicurezza vuol dire investire nel suo futuro” – conclude il sottosegretario all’Interno – “Per questo come ministero dell’Interno confermiamo e riconfermiamo il nostro impegno a sostenere questa realtà locale importante con gli strumenti tipici del ministero dell’Interno”.