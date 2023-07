ALGHERO – L’estate dello Yacht Club Alghero prosegue a vele spiegate con gli appuntamenti tradizionali che vedranno protagonisti soci e iscritti. Venerdì 28 Luglio il 2Sailing School Day”, sabato 29 si prosegue con la tradizionale veleggiata che vedrà impegnate tutte le imbarcazioni a vela dello YCA

Lo Yacht Club Alghero sta affrontando a gonfie vele l’estate 2023. La scuola vela, seguita da squadra di istruttori qualificati e riconosciuti dalla FIV, capitanati da Riccardo Celotto, prosegue con le attività quotidiane e vanta davvero numerosi iscritti mentre il direttivo presieduto da Pier Paolo Carta lavora per continuare a migliorare il Club sotto diversi aspetti. Che sarebbe stata un’altra estate intensa, dopo quella dello scorso, era nelle previsioni ma sicuramente è una soddisfazione vedere crescere sempre di più l’interesse per questo sport che trova il suo campo d’azione naturale nel mare di Alghero. Tante le attività proposte come il tradizionale ”Sailing School Day”, un evento che lo YCA propone ogni anno facendo confrontare e divertire gli iscritti impegnandoli in delle piccole regate e che va poi a concludersi con una premiazione. L’obiettivo non è quello di vincere o di perdere ma di creare un momento conviviale e di festa, dove i ragazzi possano trovarsi anche al di fuori del contesto solito della scuola vela. La festa, aperta a soci, bambini e genitori è fissata questa sera, venerdì 28 luglio a partire dalle 19.00, presso la scede dello Yacht Club Alghero. L’indomani, ovvero il 29 luglio, altro appuntamento tradizionale per il sodalizio velico algherese con la consueta veleggiata sociale aperta a tutte le imbarcazioni a vela dello YCA.

Così come per il Sailing School Day, anche in questo caso si tratta di una manifestazione di carattere goliardico sportivo e non agonistico che prevede una veleggiata nel golfo con le imbarcazioni divise per categorie e con solo le vele bianche a riva. C’è grande attesa per la “sfida” fra il nuovissimo grand soleil 39 di Raffaele Pironti e il pluri decorato Giammario Catta su Elan 340 race, dotato di equipaggio semi professionistico. Incuriosisce anche la sfida fra i 2 nuovi dufour 410 di Marongiu e Interlandi. Sempre presente Razzuoli su Bavaria 40, mentre nella classe vintage Tenera di Angelo Ibba sembra la favorita su i due grand soleil 343 e sul sempre pericoloso Hanse 342 del DS dello YCA timonato da Nivoli. La classe Classic Boat vede 2 ranger 29 di Zoagli e Saba mentre nella classe J24 Paddeu e Usai non avranno rivali. Faranno da contorno tutte le derive del gruppo agonistico dello YCA. Alla fine, come nella migliore tradizione, tutti si ritroveranno presso la sede sociale del club velico per una serata conviviale, organizzata dal presidente Carta e dal past president Aldo Macciotta.