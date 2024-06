“L’elettorato ha premiato la nostra scelta, ora pronti alle responsabilità di Governo” | video

ALGHERO – La loro era una scommessa. Per alcuni più che azzardata, per altri, invece, di sicuro successo. Una cosa è certa col risultato ottenuto ovvero 11,84%, in totale 2563 voti, sono stati il classico “ago della bilancia”. Inutile ripercorrere tutto il tracciato che ha condotto alla scelta di appoggiare e anzi di essere i fautori della creazione del cosi detto “Progetto Alghero” con Raimondo Cacciotto candidato, e poi divenuto, sindaco, l’obiettivo è stato raggiunto.

Adesso, come ogni elezioni, viene “il bello”. Ovvero il momento delle scelte. A partire dalla definizione degli assetti di Governo fino all’attuazione delle principali indicazioni programmatiche emerse in campagna elettorale e tra queste una decisa volontà di attuare iniziative, di vario tipo, anche connesse al mercato dell’offerta della ricettività turistica, di ampliare la presenza dei villeggianti nella Riviera del Corallo. Uno degli obiettivi principali da perseguire al fine aumentare le ricadute economiche per tutto il territorio evitando concentrazioni, temporanee e di eventi, che, anche secondo il referente del movimento civico, Francesco Marinaro, sono poco utili a far crescere il benessere di imprese, famiglie e attività.

Entrando nel merito del risultato non ci sono grandi sorprese. Erano, infatti, attesi i risultati di Maria Grazia Salaris, la più votata, e poi di Alberto Bamonti e Alessandro Loi. Mentre potevano essere non prevedibili le 349 preferenze raggiunte da Gianni Martinelli vista la sua assenza dalla scena politica anche se, in passato, ha sempre ottenuto grandi riscontri. Restano fuori Emiliano Piras e Luca Nurra, oltre che l’assessore uscente Andrea Montis e il componente del cda della Fondazione Pierpaolo Carta.

In questi giorni si andranno a definire le varie rappresentanze dei partiti, tra cui appunto quelle di “Noi RiformiAmo Alghero”, al fine di dare un contributo fattivo e importante alla squadra di Governo in relazione, come sempre in questi casi, al risultato raggiunto senza escludere la scelta iniziale, decisiva e sfidante che ha contribuito alla vittoria di Raimondo Cacciotto.

ECCO LE PAROLE DI FRANCESCO MARINARO