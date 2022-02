Lega Navale Sezione di Alghero, al via la nuova stagione

ALGHERO – È iniziata sabato 12 febbraio la nuova stagione velica della Lega Navale Sezione di Alghero. Grazie alle condizioni meteo favorevoli e quasi primaverili, diciotto barche sono uscite dal porto per una veleggiata: a bordo gli armatori, gli assistenti e oltre 35 nuovi soci che hanno scelto di dedicarsi a questo sport

L’appuntamento era fissato alle 15 in sede. Dopo i controlli preventivi per la pandemia in corso, il prof. Paolo Enrico ha condotto il briefing che anticipa ogni uscita in mare. Primi rudimenti dunque per gli appassionati che hanno così preso confidenza con il lessico marino oltre che con le prime tecniche. Poi tutti a bordo sostenuti da una brezza intorno ai 7 nodi da sud ovest e un cielo terso. Qualche manovra, primi nodi da imparare, aneddoti sulle esperienze e avventure vissute in acqua e rientro in porto intorno alle 18.30 dopo aver avvistato anche un piccolo gruppo di delfini.

Una giornata da ricordare per i nuovi iscritti e una giornata per testare le barche che a breve inizieranno le regate. È infatti prevista per fine aprile la prima regata del Vento de l’Alguer, campionato giunto all’undicesima edizione che si disputerà su 7 regate nelle acque del golfo e che riserva sempre delle sorprese.

Prossimo appuntamento in mare invece per i neofiti sabato 25 febbraio, preceduto sempre da una lezione teorica tenuta dal prof. Paolo Enrico. Ma per i soci della Lega non finisce qui: sabato 19 e domenica 20 febbraio infatti si terrà un corso di formazione per operatori laici BLSD sull’uso del defibrillatore semiautomatico e sulle manovre necessarie a una prima rianimazione nei soggetti adulti e pediatrici, grazie alla presenza e alla disponibilità di istruttori qualificati del Team Re-Heart Sardegna. Un primo evento organizzato dalla Sezione sul tema della sicurezza in mare e a terra.