“Lega e Destra, ad Alghero le comiche finali”

ALGHERO – “Il fallimento della Lega e della destra in città è certificato. La loro gestione ridicola dello sviluppo economico non conosce più limiti”, cosi i consiglieri comunali Gabriella Esposito, Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo e Beniamino Pirisi riguardo l’iniziativa inaugurata pochi giorni fa.

“Ha del clamoroso l’ultima trovata di Conoci e Vaccaro: aprono un centro di distribuzione e confezionamento dei ricci di mare al mercato della Pietraia proprio quando la pesca dei ricci per i prossimi tre anni risulterà chiusa. Per più di un anno Giorgia Vaccaro, assessora di stretta fiducia del sindaco e massima rappresentante del vuoto pneumatico conociano, non è, infatti, stata capace di aprire il centro di confezionamento e spedizione dei ricci che i pescatori algheresi richiedevano”.

“Pochi giorni fa, il 29 dicembre, però il colpo di teatro: inaugurazione del centro alla Pietraia (la sola cerimonia di inaugurazione è costata alla comunità poco meno di 4 mila euro…) col capogruppo sardoleghista Trova in rappresentanza del sindaco Mario Conoci, l’assessora Vaccaro e il suo bodyguard Maurizio Pirisi e con tanto di foto, video e perfino interviste per annunciare il nuovo centro per lo stoccaggio, la distribuzione ed il confezionamento dei ricci di mare e tutto ciò senza che i tre, privi del minimo senso del ridicolo, si rendessero conto che dal 22 gennaio e per i prossimi tre anni la pesca del prelibato echinoderma, sempre più raro nei fondali dell’isola, risulterà vietata a causa del fermo regionale”.

“Quando un sindaco, un’amministrazione, un’assessora e un partito sono completamente scollegati con la realtà, questo è il risultato. Una gestione di un settore fondamentale come quello dello sviluppo economico che risulta sempre più simile a una comica (anche se gli algheresi hanno ben poca voglia di ridere per i danni che stanno derivando da tale gestione…) e alla quale comica il sindaco Conoci in oltre 2 anni e mezzo non è stato neppure capace di porre la parola fine”